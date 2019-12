Siena, 18enne si intromette prepotentemente in una videochiamata e viene denunciato per molestie

Sabato 28 dicembre, a Siena, i carabinieri della Stazione di Siena Centro hanno denunciato in stato di libertà per molestie, un 18enne kosovaro, residente in città, disoccupato e con precedenti denunce a carico.Il 18enne, nella giornata precedente, all’interno di un centro commerciale sito nel centro storico, si era prepotentemente intromesso in una videochiamata che una studentessa brasiliana 23enne residente in città stava effettuando con un'altra persona, proponendole di avere un rapporto sessuale con lui e mimando anche l’atto con gesti eloquenti.Per questo motivo il kosovaro è stato denunciato per il reato di molestie alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.