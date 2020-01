Perde conoscenza dopo lite in Piazza del Campo la notte di Capodanno

Attorno alle 3 della scorsa notte, in Piazza del Campo a Siena, i poliziotti della Questura sono intervenuti per la segnalazione di una lite ed un uomo a terra.Nei pressi di un bar-ristorante, le due volanti della Polizia giunte sul posto, hanno trovato un cittadino straniero privo di documenti che, a seguito di una lite con altri avventori del locale, era caduto a terra perdendo conoscenza.L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte dove si trova in osservazione.Gli agenti, a seguito delle testimonianze acquisite, hanno condotto in Questura tre persone coinvolte nella vicenda, tra cui l'autore della lite con lo straniero. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.