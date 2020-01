Lite per il taxi a Siena: ubriaco frattura il naso ad una ragazza con un pugno

in regola con le norme di ingresso e soggiorno sul territorio dello Stato e privo di precedenti di polizia, in

evidente stato di alterazione alcolica, a seguito di un alterco per la precedenza su chi dovesse salire su un taxi, ha sferrato un pugno ad una ragazza causandole la frattura del setto nasale, con una prognosi di trenta giorni.





è stato rintracciato ed identificato nell’immediatezza dei fatti dal personale delle Volanti della Questura di Siena, accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà per lesioni gravi.

A Siena, nella scorsa notte di Capodanno, un 31enne nigeriano, è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia per il reato di lesioni gravi.L'uomo,L'uomo