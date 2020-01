Forza Italia Siena interviene sulle candidature a consigliere regionale

"Leggiamo sulla stampa il riferimento a ipotetiche candidature alla carica di consigliere regionale in vista delle elezioni regionali che avranno luogo in Toscana in primavera", affermano il coordinatore comunale Pier Paolo Poggioni, il vice coordinatore provinciale, Alessandro Manganelli e il coordinatore provinciale di Forza Italia Lorenzo Lorè."In questa fase, assolutamente preliminare - spiegano gli esponenti senesi di Forza Italia -, stiamo lavorando con gli altri partiti di centrodestra e con il mondo civico per un progetto unitario in vista dell’importante appuntamento elettorale, con l’obiettivo di portare libertà in questa terra rossa, da troppi anni governata dal centrosinistra. Puntiamo al governo della Regione, puntiamo sulla costruzione di un’alternativa, per realizzare, anche in Toscana, una compiuta democrazia dell’alternanza. Quando sarà il momento saremo pronti a esporre alla stampa le nostre idee anche in termini di candidature nella lista di Forza Italia per la provincia di Siena”.