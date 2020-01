Il Consiglio comunale di Siena convocato per martedì 14 gennaio: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno lunedì 23 dicembre alle ore 9, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.MNR 6/2020 - Mozione presentata dai consiglieri dei Gruppi “Partito Democratico” Alessandro Masi, Giulia Periccioli, Luca Micheli, Bruno Valentini, “In Campo” Claudio Cerretani, “Per Siena” Pierluigi Piccini, Massimo Mazzini e Vanni Griccioli in merito allo stato del lavoro e delle relazioni con le parti sociali e le categorie economiche a Siena.Al termine, i lavori proseguiranno per la trattazione del seguente ordine del giorno:1 APPROVAZIONE VERBALE 270 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (28/11/2019).2 COMUNICAZIONI 1 2020 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.3 INTERROGAZIONE 274 2019INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI, GIULIA PERICCIOLI SUL DEGRADO DEL PARCO DI VILLA RUBINI E SULLA MANCATA FRUIBILITA' PER I CITTADINI.4 INTERROGAZIONE 275 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLE INIZIATIVE PARLAMENTARI RIVOLTE A DISCIPLINARE I RAPPORTI FRA LO STATO E LE CONTRADE DEL PALIO DI SIENA.5 INTERROGAZIONE 276 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, CARLO MARSIGLIETTI, GRUPPO MISTO LAURA SABATINI, SENA CIVITAS PIETRO STADERINI, LEGA ELEONORA RAITO SU SITO INTERNET COMUNALE PER ATTIVITA' RICETTIVE.6 INTERROGAZIONE 285 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DEI DIPENDNETI DI ANTENNA RADIO ESSE.7 INTERROGAZIONE 286 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SIENA APERTA MAURO MARZUCCHI, GRUPPO MISTO FABIO MASSIMO CASTELLANI, LAURA SABATINI, BARBARA MAGI IN MERITO ALLA TUTELA FISCALE DELLE CONTRADE E DEL LORO PATRIMONIO.8 INTERROGAZIONE 288 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU RAPPORTI FRA COMUNE E CONSORZIO TUTELA DEL PALIO.9 INTERROGAZIONE 289 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU SEDE PER CENTRO ANTONIO CONTI.10 INTERROGAZIONE 2 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA RIAPERTURA DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE “LO SCARABOCCHIO” NEL QUARTIERE DI RAVACCIANO.11 INTERROGAZIONE 3 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SUGLI ACCERTAMENTI ED IL RISCOSSO – DIVISO PER CONTO COMPETENZA E CONTO RESIDUI – DELLE SINGOLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, E SULLA RELATIVA CONSISTENZA DEGLI INSOLUTI E DEI RECUPERI, CON RAFFRONTO DEI RISPETTIVI DATI AL 31/12/2018 ED AL 31/12/2019.12 INTERROGAZIONE 4 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI, GIULIA PERICCIOLI, BRUNO VALENTINI SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 550 DEL 31/12/2019.13 INTERROGAZIONE 5 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU SBLOCCO DEI PROVENTI DA AUTOVELOX DESTINATI ALLA PROVINCIA PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE E PISTE CICLOPEDONALI.