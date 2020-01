Pagamenti alla Pubblica Amministrazione: al Comune di Siena attivo pagoPA

Già possibile effettuare pagamenti con il nuovo standard nazionale

Già possibile, per i cittadini senesi, utilizzare il nuovo standard nazionale pagoPA per effettuare pagamenti alla Pubblica Amministrazione. Il Comune di Siena ha scelto il “pagamento spontaneo” dei teatri quale prima procedura per testare il processo e implementare gradualmente le altre tipologie, così da arrivare velocemente a un sistema di pagamento semplice, rapido, trasparente."I vantaggi per il cittadino sono numerosi - ha affermato l'assessore ai Servizi informatici Clio Biondi Santi - trasparenza dei costi delle commissioni, possibilità di essere avvisato digitalmente, semplicità e velocità del processo, certezza dell'effettuazione del pagamento, integrazione con Spid; ed anche il Comune, fin dai prossimi mesi, potrà beneficiarne automatizzando gli incassi e rendendone più facile ed efficiente la gestione".PagoPA è disponibile sulla piattaforma dei pagamenti del Comune di Siena https://pagamenti.comune.siena.it/sk-portale/ scegliendo l'opzione “pagamenti spontanei” e successivamente “Pagamento spettacoli teatrali”.