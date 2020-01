Siena, ruba profumi in negozio del centro: rintracciata e denunciata dalla Polizia

Ha rubato profumi un un negozio del centro di Siena. Per questo motivo una donna di mezza età è stata denunciata dalla Polizia per il reato di furto aggravato.E' accaduto ieri mattina, giovedì 9 gennaio, dopo che alla Sala Operativa della Questura di Siena, era giunta da parte della responsabile del negozio la segnalazione di un furto appena commesso all’interno di una profumeria del centro, ad opera di una donna della quale ha fornito una dettagliata descrizione.Le Volanti della Questura e le pattuglie appiedate della Polizia in servizio nel centro della città, si sono così immediatamente attivate nelle ricerche della responsabile e, dopo pochi minuti, hanno bloccato una donna di mezz’età in via Pantaneto, corrispondente alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima del furto.Accertata la sua responsabilità, la donna, non nuova a simili episodi, è stata quindi denunciata alla locale Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato.