Siena, paziente infartuato scappa dallâ€™ospedale: la Polizia lo rintraccia e lo convince a ritornare a curarsi

Alle 3.20 di ieri, giovedì 9 gennaio, alla Sala Operativa della Questura di Siena è giunta una segnalazione allarmata, dall’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Alle 3.20 di ieri, giovedì 9 gennaio, alla Sala Operativa della Questura di Siena è giunta una segnalazione allarmata, dall’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

Un paziente, ricoverato nel reparto di cardiologia poiché colpito da infarto, ed in cura per tale motivo, era scappato dal reparto.Le Volanti della Questura, ricevuta la segnalazione, si sono immediatamente attivate e, fortunatamente, sono riusciti a rintracciare l’uomo in viale Bracci mentre si stava allontanando, spaventato ed a piedi, dall’area ospedaliera.Dopo averlo tranquillizzato gli agenti sono quindi riusciti a convincerlo a ritornare in reparto ed a sottoporsi agli urgenti e delicati trattamenti sanitari che la sua grave patologia richiede.