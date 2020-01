Stupefacenti, controlli mirati della Polizia nel centro storico di Siena

Giovedì sera, 9 gennaio, in via del Rialto nel centro storico di Siena, gli agenti delle Volanti della Questura, nell’ambito degli specifici servizi di controllo del territorio appositamente disposti dal Questore, hanno proceduto al controllo di due persone, residenti in città, pregiudicati in materia di stupefacenti.Nella circostanza uno dei due soggetti è stato trovato in possesso di un involucro contenente due grammi di marijuana che è stato sequestrato.Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno segnalato il giovane alla locale Prefettura per i provvedimenti di natura amministrativa di competenza.