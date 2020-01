Siena, prorogate al 14 febbraio le domande per il ''Bonus Benvenuto al Mondo''

C’è tempo fino al 14 febbraio per richiedere l’erogazione del “Bonus Benvenuto al Mondo”, il buono spesa (fino ad un massimo di 200 euro) è finalizzato all’acquisto di prodotti di prima necessità per il nuovo nato da utilizzare nelle farmacie dell’Asp Città di Siena (Comunale 1, 2 e 3, rispettivamente in via V. Veneto 21, via Aretina 32, alla stazione ferroviaria).La domanda può essere presentata dalle famiglie con bambini nati o adottati fino al 31 dicembre 2019 e residenti nel Comune da almeno tre anni, e la graduatoria sarà approvata entro la fine di aprile.