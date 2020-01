Evento con Fusaro e Socci al Santa Maria: intervento della Lega

"Anche a Siena, nonostante i soloni della vecchia sinistra cittadina si siano stracciati le vesti subito seguiti da qualche sardina di importazione, è possibile presentare libri scomodi e parlare del caso di Bibbiano." Così un intervento della Lega di Siena sull'iniziativa in programma domani, giovedì 16 gennaio, al Santa Maria della Scala che vede la partecipazione del filosofo Diego Fusaro e del giornalista Antonio Socci."Per 70 anni la sinistra ha finanziato eventi, spesso anche di dubbio valore, facendo credere che l'unico pensiero possibile fosse quelle da loro espresso, cioè quello di intellettuali docili e ben allineati col potere che si arrogavano il titolo di detentori della verità assoluta.Finalmente ci siamo liberati dal “pensiero unico” ed è bene che a Siena si esprimano pensatori e scrittori che non si riconoscono nelle ideologie tanto care alla sinistra. Anche nella nostra città è ancora valido l'aforisma di Ennio Flaiano che divideva i fascisti in due categorie: i fascisti e gli antifascisti. Non ci stupisce né tantomeno ci spaventa questo atteggiamento ipocrita di chi dice di combattere l'odio e poi lo fomenta, organizzando addirittura una contromanifestazione per la presentazione di un libro.Questi pseudo-intellettuali di sinistra nelle loro grida di sdegno nei confronti dello spettacolo su Bibbiano non inseriscono il benchè minimo accenno ai contenuti, alle tematiche oggetto dell’evento, dimostrando così di non conoscere le dinamiche elementari delle democrazia. Il PD, aiutato dalle Sardine, cerca di nascondere il dramma umano che il caso di Bibbiano rappresenta, indicendo manifestazioni e innondando i media con comunicazioni di sdegno che si limitano a lanciare scomuniche preventive, invece di dibattere e confrontarsi , magari dopo aver letto i libri e visto lo spettacolo.La Lega esprime pieno sostegno all'amministrazione comunale e invita tutta la cittadinanza a partecipare all'iniziativa che si terrà giovedì pomeriggio al Santa Maria della Scala."