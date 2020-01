Tablet in classe e zaini piÃ¹ leggeri: al ''Bandini'' la scuola diventa digitale

Venerdì 17 gennaio porte aperte con l’Open day. Presentazione delle attività e incontro tra genitori e docenti

Alleggerire gli zaini degli studenti, avviare una didattica più inclusiva, potenziare le eccellenze e rendere i ragazzi consapevoli delle opportunità offerte dalla rete. Con questi obiettivi l’Istituto di istruzione superiore Sallustio Bandini di Siena diventa scuola digitale lanciando i corsi ‘Tablet 3.0’.A partire dal nuovo anno scolastico le classi del corso Economico giuridico si avvarranno della tecnologia dei tablet in classe attraverso i quali saranno svolte tutte le lezioni e le attività didattiche. Gli studenti saranno, così, dotati ciascuno di un supporto informatico con il quale seguiranno le lezioni, studieranno, faranno i compiti. Una tecnologia che non eliminerà completamente l’utilizzo di libri e quaderni ma che si affiancherà introducendo nuove metodologie per la didattica.«Dopo la novità del corso per interior design – spiega il dirigente scolastico Alfredo Stefanelli – la realizzazione di aule multimediali e laboratori di eccellenza per la grafica, ecco un’altra novità che ci apprestiamo a lanciare per il nuovo anno scolastico. Riteniamo, infatti, che la scuola debba sempre più stare al passo con i tempi e offrire ai ragazzi luoghi e strumenti contemporanei attraverso i quali svolgere le attività didattiche. I tablet avranno la doppia funzione di aiutare e recuperare quei ragazzi con difficoltà e potenziare le eccellenze con i ragazzi che hanno capacità più sviluppate. Avremmo poi anche l’occasione di rendere i ragazzi sempre più consapevoli delle varie opportunità che la rete offre e ma anche delle difficoltà che la rete nasconde».Intanto prosegue l’attività di orientamento. Venerdì 17 gennaio porte aperte all’Istituto di istruzione superiore Sallustio Bandini. A partire dalle ore 16, lezioni e laboratori aperti con i ragazzi e i genitori che potranno visitare l’istituto e assistere liberamente alle attività didattiche del venerdì pomeriggio seguendo i percorsi predisposti. Mentre dalle 17,15 in Aula Magna il dirigente scolastico, Alfredo Stefanelli e i rappresentanti degli studenti incontreranno le famiglie con la proiezione di un video di presentazione dei corsi, in particolar modo la nuova curvatura per Interior design, vera novità per il nuovo anno scolastico 2019/2020. Infine dalle 17.45 i docenti dei singoli indirizzi incontreranno le famiglie per approfondimenti, chiarimenti e la visita dei laboratori.