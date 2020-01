Due borseggiatrici pregiudicate fermate al mercato dalla Polizia e allontanate da Siena

La stretta della Polizia di Stato sul contrasto dei borseggi e altri reati predatori, soprattutto durante il mercato settimanale di Siena, è stata voluta dal Questore Capuano ed i primi risultati non si sono fatti attendere.Nella mattinata di ieri, mercoledì 15 gennaio infatti, poliziotti in borghese in servizio presso la Squadra Mobile, dopo aver notato due donne che, mescolandosi tra la folla, seguivano apparentemente senza motivo sia comitive di turisti che avventori di negozi e bancarelle, hanno proceduto al loro controllo.Le due donne, di 22 e 28 anni, entrambe nate in Bulgaria e senza fissa dimora, erano molto ben vestite e, agli occhi dei turisti, non destavano alcun sospetto. Peraltro la 28enne era in avanzato stato di gravidanza. Tuttavia gli investigatori della Squadra Mobile hanno deciso di vederci più chiaro ed approfondire il controllo.In effetti, dai rilievi segnaletici, è emerso che erano state già arrestate e denunciate in varie città, tra cui Firenze, Bologna, Ferrara, Lucca, Forlì e Viareggio per borseggi e altri reati contro il patrimonio.In particolare sul conto della 22enne, che si era resa irreperibile da un paio di anni, è emerso un ordine di carcerazione, con contestuale sospensione, emesso dalla Procura di Firenze nel 2018 per l’esecuzione di una pena di sei mesi di reclusione per un borseggio avvenuto a Firenze nel 2015.Ed è proprio per gli elevati profili di pericolosità per la sicurezza e tranquillità pubblica ed allo scopo di prevenire il compimento dei reati, tenuto conto che sono entrambe senza fissa dimora e che di certo non erano venute a Siena per “turismo” il Questore ha fatto ricorso alle misure previste dal codice antimafia, impedendone il rientro a Siena nei prossimi anni.