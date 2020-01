Siena, conclusa ''La Fortezza delle idee'': tra i progetti lo spostamento del mercato all'interno della Fortezza

Si sono svolti a Siena, venerdì e sabato, i due giorni de "La Fortezza delle idee". Due giornate di incontri dell'Amministrazione De Mossi per discutere e confrontarsi tra giunta, commissioni, consiglieri e fare un bilancio su quanto svolto nella prima parte del mandato e un punto sui progetti per la città nei prossimi anni di governo.Cinque le aree tematiche sui quali la maggioranza ha lavorato venerdì sera: quella di lavori pubblici, assetto del territorio, edilizia, decoro, mobilità, patrimonio e sicurezza; quella di commercio, turismo, attività produttive, Polizia Municipale, Fortezza medicea e politiche giovanili; quella relativa a cultura, sport e scuola; quella legata a sanità e pari opportunità.Ieri invece si è tenuta l'assemblea plenaria che ha riunito le varie commissioni, con gli interventi dei singoli assessori per una sorta di riassunto di quello che è stato discusso e deciso negli specifici tavoli.A concludere è stato il sindaco De Mossi che ha presentato il documento finale al pubblico che raccoglie i progetti e la programmazione dell'amministrazione per la seconda parte del mandato. Tra le proposte, lo spostamento del mercato settimanale all'interno della Fortezza - che dovrebbe realizzarsi nel corso di quest'anno -, la creazione di studentati per un'offerta di maggior richiamo per gli studenti universitari, scuole per l'infanzia con orari che vadano incontro alle esigenze delle varie categorie di lavoro dei genitori.