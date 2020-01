Siena, 38enne ubriaca aggredisce violentemente tassista e poliziotti intervenuti

Attorno alla mezzanotte di sabato scorso, 18 gennaio, gli agenti della Volanti di Siena hanno denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le sue generalità alla Polizia una 38enne senese dimorante a Monteroni d’Arbia.La Sala Operativa della Questura di Siena aveva ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un tassista che, in via Roma, dopo aver iniziato la corsa con una cliente, era stato da lei pesantemente aggredito e minacciato.La donna, durante la corsa, aveva iniziato a strattonare il tassista che, non potendo proseguire in sicurezza il servizio, aveva dovuto arrestare la vettura cercando di calmarla. La donna però aveva continuato ad aggredire l’uomo e ad inveire pesantemente con minacce nei suoi confronti.All’arrivo degli Agenti delle Volanti la donna è apparsa subito in stato di palese ubriachezza e di forte agitazione e si è opposta animatamente all’identificazione, minacciando ed oltraggiando ripetutamente gli agenti, aggredendoli con calci e pugni, e colpendo anche con una testata uno dei due. Dopo essere riusciti a trattenerla, anche all’interno dell’auto della Polizia la donna ha continuato a dimenarsi cercando di infrangere il divisorio in plexiglass della veicolo.Condotta in Questura per l’attività di identificazione e di accertamento dei fatti, dopo aver acquisito anche la denuncia del tassista coinvolto nella vicenda, la donna è stata sanzionata per il suo stato di ubriachezza e denunciata alla locale Procura della Repubblica per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le sue generalità alla Polizia.