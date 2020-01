I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, sono intervenuti nella mattinata di oggi, lunedì 20 gennaio, in Piazza del Campo, a causa di un forte odore di gas avvertito nel centro storico della città.I Vigili del Fuoco sono scesi attraverso i tombini nei bottini per controllare il tratto che da Fonte Gaia porta alla biblioteca per verificare la situazione. I controlli di verifica sono ancora in corso.