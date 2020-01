Comune di SIena, in pubblicazione bando assegnazione alloggi Erp

In pubblicazione dal prossimo mercoledì, 22 gennaio, il bando per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Siena, finalizzato alla formazione di una graduatoria per quelli che si renderanno disponibili.Il modulo della domanda potrà essere reperito all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piazza del Campo, 7/8, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17), oppure scaricabile dal sito istituzionale www.comune.siena.it , seguendo il percorso Il Comune/Servizi/Patrimonio e Politiche abitative.Le istanze, sottoscritte e corredate della documentazione richiesta dal bando, entro il prossimo 23 marzo, potranno essere consegnate direttamente all’Ufficio Posta in arrivo, piazza del Campo, 1, inviate per raccomandata AR e indirizzate a Comune di Siena - piazza il Campo, 1 – 53110 Siena (farà fede il timbro dell’ufficio postale), oppure trasmesse tramite PEC a comune.siena@postacert.toscana.it (da una casella di posta elettronica certificata con corrispondenza tra l’autore della domanda e il soggetto identificato con le credenziali PEC, o in caso di firma digitale).Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Patrimonio e Politiche Abitative ai numeri 0577/292443-292236-292369.