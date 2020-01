Siena, ubriaco danneggia altoparlante a Porta Siena: denunciato dalla Polizia

Verso mezzanotte di venerdì 17 gennaio, le Volanti della Questura di Siena sono intervenute presso il centro commerciale “Porta Siena” nella zona antistante la stazione ferroviaria, in quanto alla Sala Operativa erano stati segnalati dei soggetti ubriachi che stanno effettuando dei danneggiamenti.Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura intervenuti sul posto, hanno trovato alcuni giovani che stavano discutendo animatamente tra di loro. Dopo averli separati, hanno identificato un 18enne di Monteroni d’Arbia che poco prima aveva preso a calci, rompendolo, un altoparlante ubicato sul muro della terrazza esterna del centro commerciale. Un altro giovane, durante la lite, aveva sbattuto violentemente contro un’autovettura parcheggiata, danneggiandola sulla fiancata.Gli agenti delle Volanti hano così proceduto ad identificare tutti i soggetti coinvolti e ad accertare le relative responsabilità. Il responsabile del danneggiamento dell’altoparlante, in palese stato di ubriachezza, ha ammesso il fatto e, condotto in Questura, è stato sanzionato per il suo stato di ubriachezza e denunciato alla locale Procura della Repubblica per il danneggiamento procurato.