La Guardia di Finanza di Siena intensifica i controlli antidroga con le unitÃ  cinofile

Sempre frequenti i controlli antidroga da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena che prosegue, nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, la propria azione di contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone più esposte a tale fenomenologia e maggiormente frequentate dai giovani.Nei giorni scorsi personale in borghese ed in divisa, coadiuvato dalle unità cinofile del Corpo, ha svolto specifici appostamenti prevalentemente presso le aree adiacenti agli istituti scolastici, i luoghi di maggiore aggregazione giovanile, le aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani, tra le quali i capolinea degli autobus e la stazione Fs di Chiusi-Chianciano Terme, importante crocevia ferroviario a confine con le province di Perugia, Terni e Viterbo."Si è trattato, in particolare, di azioni preventive - spiegano i finanzieri senesi -: durante le operazioni di servizio sono state fermate e controllate, anche per finalità antidroga, diverse decine di persone ed automezzi. Tutto ciò in un’ottica di continuità rispetto al recente passato, secondo una metodologia operativa già sperimentata in altri luoghi di aggregazione che ha consentito di pervenire a lusinghieri risultati di servizio in materia di contrasto allo spaccio ed al consumo di droghe o sostanze psicotrope.L’attività di prevenzione e repressione, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dai Vertici del Corpo testimoniano, ancora una volta, il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza, impegnate a fare in modo che i luoghi di pubblico ritrovo costituiscano spazi di sana frequentazione, a tutela della collettività ed in particolare dei più giovani."