Venerdì 24 gennaio, dalle ore 17 alle ore 19, si terrà il 2° Open Day del Liceo Classico “Piccolomini” di Siena, nel quadro delle attività di orientamento per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di 1° grado.Programma:Ore 17 -17,45 circa (nell’Aula Magna): informazione generale sull’offerta formativa della scuola, compresi i potenziamenti previsti nel PTOF 2019-2022, e risposta ad eventuali quesitiOre 17,45 circa -18,30: gli studenti potranno scegliere di assistere ad una delle seguenti lezioni dimostrative:– Lingua Inglese : The natural wonders of the World – Prof.ssa Benedetta Burroni– Lingua Greca: Assaggiamo un po' di Greco? Μῆνιν ἄειδε θεά... e la letteratura occidentale ebbe inizio – Prof.ssa Ornella RossiOre 18,30 – 19: visita libera o guidata dei locali e dei laboratori della scuola e possibilità di colloqui informativi personalizzati con i responsabili dell’orientamento.Si ricorda infine che l’ultimo appuntamento per l’orientamento in ingresso sarà uno sportello informativo pomeridiano lunedì 27 gennaio, dalle ore 17 alle ore 18,30.