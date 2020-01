Forza Italia: ''Soddisfazione per piano rifiuti: dopo anni di immobilismo scelte coraggiose per Siena''

"L'onorevole Erica Mazzetti ed il Gruppo consiliare Forza Italia Siena esprimono grande soddisfazione per il piano rifiuti presentato ieri dal Comune e Sei Toscana. Le nuove strategie rappresentano un importante elemento di novità rispetto alle politiche attuate in passato. L'approccio verso un'economia circolare, che riguarda l'uso efficiente delle risorse rappresenta un pilastro della green economy. Finalmente un programma complesso, articolato, efficace ed innovativo attraverso il quale si sono definite in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti." Così una nota congiunta dell'onorevole Erica Mazzetti - parlamentare di Forza Italia e membro della VIII commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, e dei consiglieri comunali Lorenzo Lorè, Maria Concetta Raponi e Orazio Peluso."Tutto questo rappresenta, senza alcun dubbio un notevole salto di qualità . Un piano incentrato sulla tutela della salute pubblica, della dignità dei cittadini e del decoro della città. Gli obiettivi sono importantissimi: raggiungere alti livelli di raccolta differenziata e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. L'amministrazione comunale Senese ha dimostrato di credere molto nella formazione di una cultura rivolta alla tutela dell'ambiente, all'attuazione, da parte di tutti i cittadini di buone e corrette pratiche, per raggiungere buoni risultati per la salute e per il decoro urbano.Soddisfazione quindi per un piano rifiuti che intende avviare un percorso che porti ad una corretta gestione del territorio, alla mobilità sostenibile ed all'incentivazione di nuovi stili di vita. Un programma che coinvolge la popolazione e che porta la nostra città finalmente al passo con i tempi."