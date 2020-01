Per consentire l’esecuzione di lavori da parte dell’Enel, a Siena, dalle ore 9 di lunedì 27 gennaio fino alle ore 18 di venerdì 31, divieto di transito in via di Città tra le intersezioni con via delle Terme e via dei Pellegrini, e in quest’ultima senso unico di marcia sulla direttrice di San Giovanni e via di Città.