Siena, l'assessore Tirelli ringrazia Questore e forze di Polizia per i controlli nelle strutture ricettive

L’assessore al Turismo e Commercio del Comune di Siena, Alberto Tirelli, ringrazia il Questore di Siena e le forze di Polizia impegnate in controlli al fine di verificare la regolarità dei soggiorni in strutture extra alberghiere.



"Si tratta di un lavoro capillare e di grande importanza che ci aiuta a ricondurre alla legalità le situazioni che cercano di sfuggire alle regole. Questo lavoro è importante non solo a livello tributario, ma anche e soprattutto a livello sociale – ha commentato Tirelli -. Colgo inoltre l'occasione per invitare tutti coloro che svolgono attività di tipo ricettivo a rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente perché anche da parte dell'Amministrazione Comunale stiamo intensificando i controlli avvalendoci dei più aggiornati strumenti tecnologi, come ad esempio l'applicazione “Ragno” che incrocia i dati relativi agli annunci di affitto sui portali on-line con i dati in possesso del Comune e della Questura".