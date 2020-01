Donna incinta portata al pronto soccorso dopo lite con il convivente: attivato codice rosa

Attorno all'1.20 della scorsa notte, una donna ha chiamato il 118 dopo aver avuto una lite con il convivente.Avvertiti dai sanitari, sono intervenuti presso l'abitazione a Siena, i militari dall'autoradio NOR e il comandante della Stazione di Siena, che hanno appurato come i due conviventi avessero avuto una discussione che, iniziata verbalmente, era poi sfociata in una colluttazione. La donna, incinta, ha riportato degli ematomi sui polsi, mentre l'uomo un graffio sul naso.La donna è stata trasportata presso il pronto soccorso del policlinico di Siena per ulteriori accertamenti ed è stato attivato il protocollo del codice rosa. La donna non è a rischio di aborto ed è stata dimessa successivamente.