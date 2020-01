Siena, controlli antidroga della Polizia all'Orto dei Tolomei

Ieri pomeriggio, giovedì 30 gennaio, gli agenti delle Volanti della Questura hanno effettuato dei controlli nel centro di Siena, all’interno dell’Orto dei Tolomei, luogo di aggregazione solitamente frequentato da giovani.Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno notato un gruppo di cinque ragazzi, seduti sulle scalette del parco, tutti minorenni, studenti presso istituti scolastici di Siena, di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, che alla vista degli equipaggi della Polizia hanno cercato di allontanarsi furtivamente. Alla richiesta di giustificazioni sul loro comportamento, uno di loro, un sedicenne residente in un comune della provincia, ha consegnato agli agenti uno spinello confezionato ed un piccolo involucro in cellophane contenente un modico quantitativo di hashish.Gli agenti, dopo aver verificato che gli altri ragazzi non possedessero altre sostanze stupefacenti, hanno provveduto ad affidarli ai rispettivi genitori, appositamente contattati.La sostanza rinvenuta è stata sequestrata, anche per l’effettuazione delle specifiche analisi, ed il giovane che ne aveva la disponibilità è stato segnalato quale consumatore al Prefetto di Siena per i provvedimenti amministrativi di competenza.