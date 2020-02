Giorno della Memoria, conferenza organizzata dal Soroptimist International Club di Siena

In occasione della Giornata della Memoria, l’annuale commemorazione internazionale delle vittime della Shoah, il Soroptimist International Club di Siena ha organizzato giovedì 30 gennaio alle ore 18, la conferenza sul tema "Alba Valech Capozzi – A24029 – Memoria femminili della deportazione", con la lettura dei più significativi passaggi riportati nel toccante libro lasciato da Alba Valech Capozzi, scrittrice italiana di origine ebraica, superstite dell'Olocausto ed autrice nel 1946 di uno dei primissimi memoriali di deportati ebrei italiani dal campo di concentramento di Auschwitz.Alba Valech venne arrestata una prima volta a Siena con la sua famiglia il 6 novembre 1943; l'opera è un volume nel quale l'autrice ripercorre con stile sobrio ed essenziale la propria vicenda personale. All’interno di ogni capitolo, anziché una narrazione continuata Alba Valech opta per una struttura episodica, organizzando i propri ricordi in una serie di quadri ciascuno di quali è compiutamente e vivamente tratteggiato.La conferenza si è tenuta in una gremita Sala Aurora del Palazzo della Provincia in Piazza Duomo ed ha visto la partecipazione di Anna di Castro, della Comunità Ebraica di Firenze – sezione di Siena e di Laura Mattei, dell’Istituto Storico della Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea.