Carcere di Siena, Fratelli d'Italia: ''Gravi criticitÃ , integrare il personale di almeno 10 unitÃ ''

Giovedì mattina una delegazione di Fratelli d'Italia si è recata in visita alla casa circondariale di Siena, "per constatare le gravi criticità dell'istituto"."L'onorevole Salvatore Caiata insieme a Francesco Michelotti, assessore e dirigente nazionale del partito, hanno preso atto della grave mancanza di personale di Polizia Penitenziaria, come ormai denunciato da anni." Si legge in una nota di Fratelli d'Italia."L'attenzione si è concentrata sul fatto che, negli ultimi due anni gli operatori penitenziari sono diminuiti di ben 8 unità e che, attualmente, l’organico previsto per l’Istituto di Siena dovrebbe essere di 50 unità, ma la realtà parla di sole 37 unità totali.I dati rappresentanti dal Direttore configurano uno scenario preoccupante, il numero esiguo di personale di Polizia Penitenziaria non è congruo nemmeno a coprire i posti di servizio ai livelli minimi attuali.Come giustamente reclamato dalle sigle sindacali, manca 1 Commissario, 4 Ispettori, 3 Sovrintendenti e 5 Agenti Assistenti.Occorre un intervento immediato per garantire l’assegnazione in distacco di minimo 10 unità di personale di Polizia Penitenziaria.Fratelli d'Italia sosterrà la protesta e l'agitazione della Polizia penitenziaria, che rappresenta una oggettiva e reale situazione di difficoltà che deve essere risolta nell'immediato.Per questo il partito di Giorgia Meloni si attiverà in Parlamento, chiedendo l'intervento del Governo ma anche dell'Amministrazione penitenziaria; in Consiglio Comunale a Siena invece il gruppo di FdI presenterà una mozione per impegnare il Sindaco e la Giunta a interloquire con il Governo e con tutti gli organismi preposti, per risolvere la situazione della polizia penitenziaria di Siena."