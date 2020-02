Spaccia marijuana in appartamento di Siena: denunciato dalla Polizia

Un italiano di 30 anni, originario del potentino ma residente a Siena, è stato denunciato dalla Polizia di Stato, intervenuta presso la sua abitazione, per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.A seguito di alcune segnalazioni giunte al 113, che segnalavano forte odore di droga proveniente da un'appartamento, i poliziotti delle Volanti della Questura di Siena, sono intervenuti in un condominio nella zona di Ravacciano.Già dall’ingresso nel palazzo, gli agenti hanno potuto sentire il forte odore di droga che proveniva dall'abitazione segnalata. Dopo aver suonato il campanello sono entrati e hanno identificato gli occupanti, uno dei quali con precedenti specifici in materia di stupefacenti, ed hanno deciso di approfondire il controllo effettuando una perquisizione.All’interno della camera da letto di un 30enne gli agenti hanno trovato alcuni sacchetti di plastica contenenti marijuana, per un totale di quasi 100 grammi. Oltre alla droga, è stato rinvenuto un bilancino di precisione, un coltellino con la lama ancora intrisa di residui di stupefacente dello stesso tipo e del denaro contante, in banconote di vario taglio, per oltre 5mila euro.Tutto il materiale trovato e il denaro sono stati sequestrati, oltre ad un telefono cellulare. Dopo le informazioni raccolte e gli accertamenti effettuati nell’immediatezza dell’intervento dalle Volanti, i riscontri successivi saranno oggetto d’indagine da parte dei colleghi della Squadra Mobile, anche per verificare la provenienza della droga e le eventuali altre persone coinvolte nell’attività di spaccio.