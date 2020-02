Il Comune di Siena ricerca operatore economico per la programmazione delle attivitÃ  estive nella Fortezza

Il Comune di Siena con avviso esplorativo è alla ricerca di un operatore economico interessato alla programmazione di attività estive di intrattenimento musicale, culturale, sportivo ed enogastronomico nella Fortezza Medicea. Lo scopo è quello di incrementare l'offerta di attività di spettacolo dal vivo per arricchire l’estate in città. Lo storico spazio sarà concesso dal 2 giugno all’11 ottobre 2020, periodo nel quale dovrà realizzarsi il calendario delle attività, e per lo stesso periodo anche nel 2021, con possibilità di proroga di un ulteriore anno qualora non venga espressa volontà diversa entro gennaio 2022.La programmazione, approvata annualmente dall’amministrazione, dovrà comprendere almeno 8 concerti o spettacoli di rilevanza nazionale o internazionale per ogni stagione.Il Comune, inoltre, si riserverà la facoltà di utilizzare lo spazio per almeno 15 giorni all’anno nei quali potrà organizzare iniziative in autonomia con soggetti diversi rispetto al sottoscrittore della convenzione e per altri eventi come fiere e mercati.Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del prossimo 26 febbraio esclusivamente a mezzo posta elettronica PEC all’indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it specificando nell’oggetto: Avviso bando eventi estivi Fortezza Medicea Siena. La documentazione inviata dovrà essere esclusivamente in formato PDF.Per scaricare la modulistica, visitare il sito del Comune di Siena alla pagina:Per eventuali informazioni e chiarimenti in merito alla domanda scrivere a: direzione.turismo.commercio@comune.siena.it.