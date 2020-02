De Mossi incontra ristoratori cinesi: ''Mi fa più paura il razzismo del virus''

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha incontrato Jie Wang e Chen Wei Feng proprietari di alcuni ristoranti cinesi a Siena per portare la vicinanza dell'amministrazione e ribadire l'unione alla comunità cinese in questa battaglia comune.



"Mi fa più paura il razzismo del virus - ha detto De Mossi - è giusto fare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie ma la discriminazione non ha motivo di esistere".