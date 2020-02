I Carabinieri della provincia di Siena intervengono in tre diversi incidenti che hanno coinvolto animali selvatici

I Carabinieri della provincia di Siena, sono intervenuti questa mattina, giovedì 6 febbraio, in tre diverse occasioni che hanno visto coinvolti degli animali selvatici in incidenti stradali.Il primo intervento è stato effettuato a Torrita di Siena nei pressi della rotatoria sulla SP327, dopo che un automobilista ha segnalato al 112 l'investimento di un animale. Sul posto sono stati inviati i militari dell'autoradio NOR che hanno proceduto ai rilievi del sinisto.Stessa segnalazione è giunta al 112 relativamente ad un investimento in località San Dalmazio. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono dapprima intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Monteriggioni che, accertato come l'evento si fosse verificato nella parte di strada situata nel territorio comunale di Siena, hanno inoltrato la segnalazione alla Polizia Municipale di Siena successivamente intervenuta.L'ultimo evento si è verificato a Ville di Corsano, nel comune di Monteroni d'Arbia. Una donna si è recata presso la stazione dei Carabinieri di Monteroni segnalando di aver investito un animale selvatico e precisando che a seguito dell’evento il veicolo si era danneggiato e l’animale era rimasto ferito sul posto.Sul luogo dell'incidente è stata inviata la pattuglia della Stazione CC di Monteroni d’Arbia ed è stato attivato il servizio di emergenza veterinaria SOS animali. I militari intervenuti hanno constatato il decesso dell'animale, recuperato poi dal personale del servizio SOS animali.