Siena, due ventenni segnalati dalla Polizia per possesso di stupefacenti

Proseguono i controlli della Polizia di Stato per prevenire e contrastare il consumo e lo spaccio di droga, specie tra i giovani.Durante il servizio di controllo del territorio, nel primo pomeriggio, i poliziotti delle Volanti della Questura, transitando nella zona di Ravacciano a Siena, hanno notato tre ragazzi seduti su un muretto dietro ad una scuola. Gli agenti, insospettiti dal fatto che uno di loro aveva gettato qualcosa alla vista della pattuglia, hanno deciso di procedere al controllo.Identificati i giovani, tutti ventunenni residenti a Siena con precedenti di polizia per stupefacenti, hanno chiesto loro che cosa stessero facendo e il motivo della evidente preoccupazione alla vista della polizia.Due di loro, sentitisi scoperti, hanno tirato fuori alcuni involucri contenenti modeste quantità di marijuana, evidentemente detenuta per uso personale. Al termine del controllo sono stati pertanto segnalati al Prefetto e la droga è stata sequestrata.Dopo le prime informazioni raccolte dagli agenti delle Volanti le indagini della polizia proseguiranno per verificare da chi i giovani abbiano acquistato la droga.