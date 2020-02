In occasione del 171° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Municipale, il prossimo mercoledì, 12 febbraio, saranno operativi fino alle 14, un addetto della centrale operativa, e una pattuglia per il pronto intervento.Come di consueto, verrà svolto il servizio ai plessi scolastici in ingresso e in uscita, dalla mattina fino alle 14, e garantiti i servizi essenziali.Dopo tale orario sarà necessario contattare la Polizia di Stato (113) o i Carabinieri (112).