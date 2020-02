Campo da baseball di Castellina Scalo, condanna a 8 mesi in primo grado per Bruno Valentini

E' stata emessa ieri, venerdì 14 febbraio, presso il Tribunale di Siena, dal giudice Luciano Costantini, la sentenza del processo di primo grado relativo alla costruzione del campo da Baseball a Castellina Scalo nel comune di Monteriggioni.Tre le condanne: 8 mesi a Bruno Valentini, al momento della vicenda sindaco di Monteriggioni, e a Leonardo Bonini (responsabile dell'Area tecnica e lavori pubblici) per falso in merito alla domanda per partecipare al bando di gara. I documenti presentati alla Provincia - oltre ad attestare alcuni fatti non veritieri -, erano stati retrodatati al 28 febbraio 2011 mentre la loro predisposizione sarebbe avvenuta una quindicina di giorni dopo. Valentini e Bonini sono stati altresì condannati a risarcire i danni al Comune di Monteriggioni, che si è costituito parte civile. La terza condanna, a 9 mesi, per Carlo Vieri, dipendente della Provincia di Siena. Assolti invece: Vincenzo Violetti, Gianfranco Lisi, Evasio Magliozzi, Giovanni Vestri e Domenico Gioia.L’avvocato Enrico De Martino, difensore di Valentini ha dichiarato di attendere le motivazioni della sentenza e che comunque sarà presentato appello. Valentini è stato condannato per uno soltanto dei tre capi di imputazione, mentre è stato assolto per gli altri due. "Abbiamo lavorato per dare un campo da baseball a chi piace questo sport - ha dichiarato Bruno Valentini dopo la sentenza -. Non siamo davanti ad un’operazione fraudolenta. Forse le procedure non sono state perfette, ma sicuramente non c’era intenzione di nuocere".