Proseguono a Siena e provincia i controlli antidroga della Finanza con le unità cinofile

Prosegue la capillare azione delle Fiamme Gialle a contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone della provincia più esposte a tali fenomeni e maggiormente frequentate dai giovani.Anche nei giorni scorsi militari della Guardia di Finanza di Siena hanno effettuato diverse attività di prevenzione, coadiuvati dalle unità cinofile antidroga con i pastori tedeschi “Banda” e “Dankan”, provenienti dal Comando Provinciale di Grosseto."Le specifiche azioni – poste in essere nell’ambito del più generale dispositivo di controllo economico del territorio – mirano ad assicurare - spiegano le Fiamme Gialle -, nelle aree ritenute maggiormente sensibili, la presenza di unità del Corpo in borghese ed in uniforme capaci di garantire contemporaneamente e/o alternativamente prevenzione e/o repressione degli illeciti economico/finanziari, ivi compreso lo spaccio di sostanze stupefacenti in danno anche di minori."L’attività preventiva è stata incentrata prevalentemente presso le aree adiacenti agli istituti scolastici, i luoghi di maggiore aggregazione giovanile, le aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani, tra le quali le capolinea degli autobus e la stazione ferroviaria di Chiusi-Chianciano Terme, importante crocevia ferroviario a confine con le province di Perugia, Terni e Viterbo, potenzialmente “a rischio” per finalità di prevenzione antidroga.Sono state diverse decine le persone complessivamente controllate: in un caso, presso l’autostazione di Chianciano Terme, è stato individuato, grazie al fiuto del pastore tedesco “Banda”, un giovane che era in possesso di hashish. Il soggetto è stato segnalato alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale."Tale attività - spiegano i finanzieri senesi -, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’Autorità di Vertice del Corpo testimonia, ancora una volta, il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza, impegnate a fare in modo che i luoghi di pubblico ritrovo costituiscano spazi di sana frequentazione, a tutela della collettività, in particolare dei più giovani e dell’ordine pubblico in generale."