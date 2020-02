''I martiri delle foibe e l'esodo degli italiani giuliano-dalmati'', incontro a Siena per il Giorno del Ricordo

L’Amministrazione comunale di Siena ha ricordato, in un incontro pubblico, "I martiri delle foibe e l'esodo degli italiani giuliano-dalmati".L’appuntamento si è tenuto oggi pomeriggio, lunedì 17 febbraio, nella sala di Palazzo Patrizi per celebrare un importante quanto drammatico capitolo della storia del nostro paese, “Il giorno del ricordo” (10 febbraio).Sono intervenuti il sindaco Luigi De Mossi, il presidente del Consiglio comunale Marco Falorni e il giornalista Andrea Bianchi Sugarelli che ha parlato, in particolare, dei cittadini senesi vittime della tragedia delle foibe.