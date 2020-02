Condannato ad oltre 2 anni per estorsione, viene arrestato dai Carabinieri

Nella giornata di ieri, lunedì 17 febbraio, a Siena, i Carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato per un vecchio reato di estorsione un 48enne umbro, residente in città, con precedenti denunce a carico per reati di matrice predatoria.L'arresto è avvenuto in ottemperanza ad un ordine di esecuzione pena, trasmesso nella giornata precedente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, in quanto il 48enne deve espiare la pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione.Redatti gli atti di notifica e di documentazione delle attività svolte, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Siena a disposizione dell’A.G. mandante.