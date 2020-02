I militari della Guardia di Finanza di Siena si addestrano sulle tecniche al tiro di polizia

Durante la mattinata di martedì 18 febbraio si è tenuto, presso la sala riunioni del Comando Provinciale di viale Curtatone a Siena, una sessione addestrativa “in bianco” sulle tecniche di polizia al tiro al quale hanno partecipato 15 finanzieri in forza presso i vari reparti della provincia.L’incontro formativo - spiega il Comando di Siena - rientra tra quelli periodici previsti dal Testo Unico sul Tiro di Polizia e vedranno impegnati i militari di tutti i Reparti del Comando Provinciale di Siena.L’iniziativa si colloca nell’ambito del più generale processo di formazione dell’operatore di polizia, nell’ottica di fornirgli le conoscenze giuridiche, tecniche ed operative, ivi compresi i protocolli di sicurezza, per potergli garantire di operare sempre, con padronanza, a tutela dell’incolumità del cittadino, preparandolo a fronteggiare situazioni di emergenza, in cui è necessario procedere ad immobilizzare, con abilità, l’interlocutore.L’attività in rassegna, diretta dal personale della GdF specializzato nell’addestramento si è tradotta in una lezione teorico pratica nel corso della quale sono stati simulati contesti emergenziali in cui l’operatore può imbattersi nello svolgimento della normale attività di servizio.I finanzieri impiegati nel controllo del territorio hanno così potuto riattualizzare l’esecuzione delle tecniche di tiro di polizia, già apprese durante lo svolgimento dell’attività addestrativa di base, al fine di consentire loro di affrontare, con capacità di reazione, le potenziali situazioni di pericolo.L’attività in rassegna testimonia l’attenzione data dal Corpo alla post-formazione del personale, non solo su tematiche di ordine giuridico ed economico, ma anche sul versante proprio dell’attività di polizia.