Siena, l'immobile della Provincia in viale Sardegna sarÃ  destinato ad attivitÃ  scolastiche

"Finalmente è possibile grazie al Comune dare slancio ad un riassetto organico delle strutture scolastiche cittadine". Questo l’annuncio dell’assessore all’Istruzione del Comune di Siena, Paolo Benini, dopo i numerosi incontri tenuti con il presidente dell’Amministrazione provinciale, Silvio Franceschelli.Trovare risposte concrete alle necessità degli studenti del Monna Agnese è stata da subito una priorità, più volte evidenziata, dal sindaco Luigi De Mossi.Per questo l’impegno dell’assessore per "sbloccare l’impasse che per anni ha bloccato la ricerca e l’attivazione di soluzioni che mettessero a disposizione adeguate strutture da offrire agli studenti"."Tenuto conto – ha detto Benini - che la Provincia evidenziando una contraddizione chiedeva la destinazione ad uso dell’immobile di viale Sardegna avendolo al contempo tra i beni alienabili, il Comune ha chiesto alla Provincia di rimuoverla. Il presidente Franceschelli, su indicazione del Comune, ha quindi tolto il bene tra quelli alienabili destinandolo a funzione pubblica, quale sede scolastica. L’amministrazione comunale, con grande responsabilità destinerà nel Piano Operativo la struttura a scuola con i necessari adeguamenti urbanistici, come evidenziato anche dall’assessore Francesco Michelotti"."Prendiamo atto della richiesta della Provincia – ha detto Michelotti - per destinare a scuola il Palazzo di sua proprietà. Chiederemo prescrizioni per adeguare l’area con interventi infrastrutturali importanti".