Pd Siena, al via i tavoli tematici della ''Costituente delle idee''

"Daremo il via il prossimo 25 febbraio al percorso della “Costituente delle idee", articolata in otto forum tematici che si terranno quasi tutti nella sede della federazione del Partito Democratico in via Avignone 14 a Siena. L’obiettivo principale è quello di aggiornare la nostra visione programmatica e rimettere a fuoco le idee per una città sostenibile che guardi al futuro. Lavoro, Scuola, Sostenibilità, Sviluppo, Economia, Salute, Eguaglianza nei diritti, Integrazione ed Accoglienza sono i temi che tratteremo nei forum. Sarà un lavoro che rafforzerà il partito ed il gruppo consiliare nella propria azione di opposizione alla Giunta De Mossi e servirà anche per ricostruire una nuova coalizione di centro sinistra, credibile e forte. Un’alternativa all’attuale amministrazione per tornare ad essere protagonisti nella città" Così una nota dell'Unione comunale del Pd di Siena."Le riposte di partecipazione sono state più che soddisfacenti, abbiamo infatti circa 190 iscritti, persone motivate, iscritti e non al partito, disposte a portare il loro contributo di idee e mettere a disposizione le proprie competenze attraverso la partecipazione e il confronto. Sarà un momento di riflessione e di proposta ancor più necessario, se guardiamo all’operato di quasi due anni della Giunta De Mossi.Un lavoro utile anche per la futura scadenza del rinnovo del Consiglio regionale per vedere con quali idee Siena sta dentro la Toscana del futuro.Chi vorrà iscriversi è ancora in tempo e potrà farlo al seguente indirizzo e-mail pd@sienapartitodemocratico.it oppure attraverso questo link: https://forms.gle/gWJi5KqWRmsUn8LF8 ."Martedì 25 ore 17,30Gruppo 5 "DIRITTO ALLA SALUTE, ASSISTENZA, SERVIZI SOCIALI"Mercoledì 26 ore 17,30Gruppo 1 "MODELLI DI PARTECIPAZIONE, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE, UTILIZZO DEL DIGITALE E SOCIAL"Giovedì 27 ore 17,30Gruppo 8 "ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE, LEGALITA’ E SICUREZZA"Lunedì 2 ore 17.30Gruppo 2 "PUBBLICA AMMNISTRAZIONE, SERVIZI A RETE, BENI COMUNI E SPORT"Martedì 3 ore 17,30Gruppo 6 "LAVORO, FORMAZIONE, DIRITTI, GIUSTIZIA SOCIALE"Martedì 3 ore 21Gruppo 7 "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA’, INFRASTRUTTURE"Giovedì 5 ore 17.30Gruppo 3 "CRESCITA, SOSTENIBILITA’ ECONOMIA, AMBIENTE"Venerdì 6 ore 17,30Gruppo 4 "CULTURA, UNIVERSITA’, RICERCA, SCUOLA, EUROPA"Mercoledì 11 ore 17.30Gruppo 8 "ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE, LEGALITA’ E SICUREZZA"Venerdì 13 ore 17.30Gruppo 5 "DIRITTO ALLA SALUTE, ASSISTENZA, SEVIZI SOCIALI"Lunedì 16 ore 17,30Gruppo 7 "ASSETTO DEL TERRITORIO, MOBILITA, INFRASTRUTTURE"Martedì 17 ore 17Gruppo 2 "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SERVIZI A RETE, BENI COMUNI"Giovedì 19 ore 17.30Gruppo 3 "CRESCITA, SOSTENIBILITA’, ECONOMIA E AMBIENTE"Venerdì 20 ore 17.30Gruppo 4 "CULTURA, UNIVERSITA’, RICERCA, SCUOLA, EUROPA"Martedì 24 ore 17,30Gruppo 6 "LAVORO, FORMAZIONE, DIRITTI, GIUSTIZIA SOCIALE"Giovedì 26 ore 17,30Gruppo 1 "MODELLI DI PARTECIPAZIONE, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE, UTILIZZO DEL DIGITALE E SOCIAL"Il calendario delle riunioni dei singoli forum tematici sarà pubblicato anche sulla pagina di Facebook del PD dell’unione Comunale di Siena.