Incidente sulla Cassia alla Coroncina: 4 feriti, 2 in gravi condizioni

I Vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti intorno alle ore 20.50 di ieri, lunedì 24 febbraio, sulla SS2 Cassia Sud in località Coroncina a Siena, per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture.Un uomo, conducente di una vettura che dopo essere andata ad impattare contro una centralina dei contatori dell'acqua è finita, ribaltandosi, contro un muretto nel lato opposto della strada, è stato estratto dall'auto dalla squadra dei Vigili del Fuoco per poi essere affidato alle cure del personale sanitario del 118, che aveva già preso in carico anche una donna.Più indietro, un'altra autovettura condotta da una ragazza è finita in un campo. In tutto quattro i feriti, di cui due in gravi condizioni, mentre due ragazze hanno riportato ferite lievi.