Comune di Siena, pagamento e ritiro permessi Ztl e Aru

Dal prossimo martedì, 3 marzo, lo sportello di Siena Parcheggi sarà trasferito da via F. Tozzi 3 a via Fontebranda 65, mantenendo gli stessi giorni e orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì 9-13 e 14-17. Per info telefonare allo 0577 228711.Al nuovo ufficio sarà necessario recarsi per il pagamento, che può essere fatto anche online a www.sienaparcheggi.com della sosta per ZTL e ARU residenti, ARU seconda auto di residenti ZTL, e ARU manutenzione impianti ed edilizia.Sempre in via Fontebranda si effettuerà il pagamento della tariffa e il ritiro del permesso annuale ZTL–ARU minori fino a 6 anni, ZTL-ARU ultra 70enni, Enti del Terzo settore (ETS), ZTL per pubbliche amministrazioni, gestori dei servizi a rete e servizi vari, nonchè il pagamento della tariffa annuale e il ritiro permessi garage ZTL per i non residenti nella stessa.Allo sportello e online è possibile il pagamento della tariffa e il ritiro del permesso annuale ZTL trasporto merci, manutenzione impianti, edilizia; tariffa e ritiro del permesso temporaneo (da 4 giorni a 6 mesi) di accesso ZTL; la tariffa relativa all'abbonamento lavoratori-sosta in ARU, per il quale la tessera può essere ritirata solo allo sportello.Mentre al Servizio Traffico, Concessioni, ZTL della Polizia Municipale in via F. Tozzi 3, aperto al pubblico lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, il martedì 10-12 e 15-17 (tel. 0577 292549-292531-292528), con la possibilità di prenotare online il numero per la fila a https://www.comune.siena.it/la-Citta/Comunit à/ufirst, è necessario recarsi per le richieste di tutti i permessi ZTL e ARU e di cambio targa, per il ritiro dei permessi: ZTL e ARU residenti, ARU seconda auto di residenti ZTL, e ARU manutenzione impianti ed edilizia; per la richiesta e il ritiro del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) e cambio targa, ritiro permessi garage ZTL per i residenti nella ZTL, e per la richiesta di abbonamento lavoratori-sosta in ARU.Le ditte di trasporto merci, manutenzione impianti ed edilizia possono rivolgersi in via Tozzi oppure collegarsi al link https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL/Ditte per la richiesta del permesso annuale e quello temporaneo (da 4 giorni e 6 mesi) di accesso alla ZTL.