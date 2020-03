Italia Viva si presenta a Siena venerdì 6 marzo con Danti, Saccardi e Scaramelli

Burresi e Fatighenti, coordinatori provinciali: “Pronti alla sfida delle prossime elezioni Regionali di maggio”



Si terrà il prossimo venerdì 6 marzo la prima assemblea provinciale di Italia Viva nelle Terre di Siena. Alle ore 17.30, sarà il Circolo Italia Burraco, in strada della Tressa 6 a Siena, a ospitare l’iniziativa. “E’ il primo appuntamento ufficiale del coordinamento provinciale di Siena – annunciano Riccardo Burresi e Pamela Fatighenti, i due coordinatori provinciali di Italia Viva – che darà l’opportunità ai tanti iscritti e simpatizzanti di conoscersi e condividere idee e progetti per il futuro”.



Ospiti dell’iniziativa l’europarlamentare Nicola Danti, l’assessore regionale alla Salute Stefania Saccardi e il capogruppo in Consiglio regionale, nonché presidente della Commissione Sanità, Stefano Scaramelli.



“Assieme ai nostri rappresentanti nelle istituzioni europee e regionali – indicano Burresi e Fatighenti – tracceremo l’agenda politica che ci aspetta nei prossimi mesi. A partire dalle elezioni regionali di maggio che saranno un impegnativo banco di prova per Italia Viva. Dalle Terre di Siena il sostegno leale a Eugenio Giani. E tutta la forza della novità politica di Italia Viva, capace di andare a prendere consensi dove nessun altro partito o movimento della coalizione può riuscire. Con l’obiettivo di un risultato regionale a doppia cifra che si farà sentire ben oltre i confini della Toscana. E con l’impegno di dare rappresentanza Istituzionale al territorio provinciale di Siena nella maggioranza di centrosinistra della prossima legislatura regionale.



Dovremo inoltre individuare luoghi e metodi organizzativi – continuano i due coordinatori provinciali – per dare rappresentanza a tutti i territori e alle nostre idee. Italia Viva nasce per dare futuro alle nostre comunità con progetti e programmi. Nelle Terre di Siena il lavoro è per noi la priorità. Serve un piano shock per far partire le infrastrutture, ridurre la pressione fiscale per imprese e cittadini, creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese e l’occupazione. Nelle prossime settimane, Italia Viva lancerà la propria idea di futuro per le Terre di Siena da condividere nei territori, con le istituzioni locali, con le associazioni di categoria e sindacali, e con chiunque sia interessato a costruire un domani di sviluppo e benessere diffuso nel nostro bellissimo territorio”.