Siena, il Consiglio comunale di giovedì 5 marzo 2020

I lavori a Palazzo Pubblico in continuo aggiornamento

(aggiornare la pagina o visitare successivamente per visualizzare i nuovi argomenti)

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria giovedì 5 marzo, alle ore 9, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico.Questo l'elenco dei lavori dalla sala consiliare in continuo aggiornamentoL'assemblea consiliare ha approvato alcune variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022.Come ha illustrato l'assessore al Bilancio Luciano Fazzi "dopo aver verificato il rispetto dei due parametri, previsti dalla normativa, relativi alla riduzione dello stock di debito commerciale al 31/12/2019 di oltre il 10% dallo scorso anno e l'osservanza dei tempi medi di pagamento delle fatture nel 2019 (arrivato a -2 giorni), è stato possibile ridurre, dal 95% al 90%, la quota di accantonamento obbligatorio minimo al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) nel 2020. Questo importante risultato ci consente di liberare risorse correnti per circa 550.000 euro.Con queste risorse e con l’applicazione di parte dell’avanzo vincolato derivante da sanzioni al Codice della Strada 2017 e 2018, faremo fronte alle spese di manutenzione strade, viabilità e frane; al reintegro del fondo di riserva utilizzato in via d'urgenza per finanziare il referendum del prossimo 29 marzo, all'incremento dello stanziamento destinato alla remunerazione, a percentuale, dei servizi prestati da Siena Parcheggi per la gestione delle entrate comunali, di recentissima attivazione, e ad alcune limitate integrazioni di capitoli in base alle specifiche esigenze degli uffici. Vengono inseriti in bilancio anche i fondi raccolti in occasione dell’iniziativa con Fusaro al S. Maria della Scala che vanno a coprire per intero il costo dell’evento. Mentre per gli investimenti si procede all'applicazione dell'avanzo vincolato, derivante da una serie di economie, per il finanziamento di alcuni interventi, quali la realizzazione di un chiosco informativo con finalità turistiche in piazza Gramsci (30mila euro), la manutenzione straordinaria del velopattinodromo all'Acquacalda per 70mila euro e del Complesso Santa Petronilla per circa 101mila euro, e quella esterna dell'immobile comunale in via S. Petrilli (100mila euro); l'adeguamento antisismico dell'asilo nido di Costalpino (190mila euro) e la messa in sicurezza dei percorsi dei bottini comunali per 30mila euro".L'assemblea consiliare ha provveduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva e approvato la necessaria variazione del Bilancio di previsione 2020/2022 per garantirne la copertura.L'assessore al Bilancio Luciano Fazzi ha spiegato come "in seguito alla sentenza n. 854/2019 del Tribunale di Siena, a esito di un contenzioso relativo a un'area in località Acquacalda presa in affitto, dal 1990 al 1997, dall'Amministrazione per utilizzarla come discarica di rifiuti inerti, con l'impegno, alla scadenza del contratto, di procedere alla riconsegna dei terreni, dopo aver eseguito un intervento di bonifica per restituirli all'originaria destinazione agricola. Poichè dal 1997 l'area non è stata più utilizzata dal Comune, nel 2010 i proprietari dei terreni citavano l'Ente per condannarlo, a titolo di responsabilità contrattuale, al pagamento delle somme necessarie per il ripristino ambientale della zona, nonché al risarcimento dei danni subiti per l'occupazione “sine titulo”. La pronuncia del Tribunale ha riconosciuto all'Amministrazione l'inadempimento dell'obbligo a ripristinare il sito, condannandola al pagamento di circa 114mila euro, in aggiunta alle spese di giudizio. Da qui la necessità di riconoscere il debito fuori bilancio finanziandolo, applicando all'esercizio 2020 una quota dell'avanzo di amministrazione (parte accantonata) a carico del fondo per i rischi da contenzioso che questa amministrazione ha provveduto prudenzialmente ad accantonare. Ecco un nuovo debito di cui l’amministrazione si deve fare carico che deriva dagli anni passati."Le delibere sono state approvata all’unanimità.Approvata all’unanimità con un emendamento a firma di Giulia Periccioli, Luca Micheli, Alessandro Masi e Bruno Valentini (PD), la mozione di Maria Concetta Raponi, Lorenzo Loré, Orazio Peluso (Forza Italia) e Fabio Massimo Castellani (Gruppo Misto) nella quale viene chiesto l'impegno del sindaco e della Giunta, anche in collaborazione con il Provveditorato agli Studi, affinché vengano distribuiti nelle strutture scolastiche e nei musei comunali dispenser di gel disinfettante antibatterico.Raponi è partita dalla considerazione che "lo scorso 31 gennaio, seguendo le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria in seguito al coronavirus che, secondo gli studi, è trasmissibile anche toccando oggetti contaminati". Sottolineando che "a Siena non vi è nessun allarme", ha, comunque, evidenziato "la necessità di tenera alta l'attenzione sul tema stimolando comportamenti corretti necessari anche in futuro, al di là delle emergenze, come quello di lavarsi spesso le mani". Ed ha concluso ringraziando i medici, operatori sanitari e amministrativi e i farmacisti per il grande sforzo lavorativo che sono chiamati ad affrontare in questo particolare momento.Con l’emendamento, approvato all’unanimità, nell’atto, oltre al gel disinfettante, è stato è stato inserito anche il sapone antibatterico.