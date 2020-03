Luigi De Mossi: ''Siena non si vuole e non si deve fermare''

Intervenendo in apertura del Consiglio comunale di Siena, in corso di svolgimento oggi, giovedì 5 marzo, il sindaco Luigi De Mossi ha affermato che "il consiglio di oggi ha anche il significato di dire che la città non si vuole e non si deve fermare, certo con le precauzioni del caso e con tutti i vincoli che il Governo ci impone. Vuole essere anche un segnale - ha continuato il sindaco - certamente di attenzione ma vogliamo anche dimostrare tutti insieme che noi non ci fermiamo. Non siamo disposti a cedere alla paura".