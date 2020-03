Annullata una serie di appuntamenti organizzati dal Comune di Siena

In osservanza al Decreto, emanato ieri 4 marzo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati annullati a data da destinarsi una serie di appuntamenti organizzati per questo mese dall’Amministrazione comunale di Siena: la presentazione del V Quaderno “Sigilli della Collezione del Museo Civico di Siena” prevista per oggi nel Complesso Museale Santa Maria della Scala; gli incontri alla Biblioteca comunale degli Intronati calendarizzati per domani 6 “Il coronavirus tra scienza e geopolitica”, il 10 con “Attenti a dove sparate” e il 12 con “Pasolini e gli scritti corsari”. Annullate anche le due iniziative ideate per la Festa della donna: sabato 7 alla Biblioteca degli Intronati “Dialoghi” e spettacolo itinerante “Quale Pia. Tracce d’amore tra vicoli e borghi” e la rappresentazione, sempre itinerante, del 10 “Viaggio in Oriente” a Palazzo Comunale.