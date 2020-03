Tiemme, servizi di Tpl: dal 9 al 14 marzo in vigore la cadenza ''non scolastica''

In seguito all’emanazione del D.P.C.M. del 5/03/2020 Tiemme rende note le modalità di svolgimento dei servizi di Tpl

In seguito all’emanazione del D.P.C.M. del 04/03/2020 e disposizioni della Regione Toscana, da lunedì 9 marzo a sabato 14 marzo 2020 i servizi di Tpl curati da Tiemme su tutto il territorio di competenza, ovvero le province di Arezzo, Grosseto e Siena ed il bacino di Piombino, in provincia di Livorno, saranno effettuati con cadenza “non scolastica”.Ciò significa che risulteranno sospese le corse con “validità scolastica” mentre tutte le altre saranno regolarmente svolte secondo l’orario vigente.Fino al 14 marzo 2020 restano inoltre in vigore le disposizioni relative alla sospensione dei servizi scuolabus a porte chiuse, che Tiemme svolge per conto di determinate amministrazioni comunali, come da elenco già comunicato e reperibile sul sito tiemmespa.itPer ulteriori informazioni e dettagli l’azienda rimanda alla consultazione del proprio sito web www.tiemmespa.it Ogni altra evoluzione sarà prontamente comunicata dall’azienda.