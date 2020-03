Siena, malviventi cercano di investire i poliziotti: gli agenti sparano due colpi e fermano l'auto. Quattro in fuga

Questa sera, domenica 8 marzo, in Strada di Pescaia a Siena, due volanti della Polizia hanno inseguito un'Audi grigia con a bordo quattro persone segnalate alla centrale operativa della Questura quali autrici di un furto in abitazione avvenuto poco distante.Immediatamente giunti sul posto, i poliziotti delle volanti hanno accerchiato l'auto: gli agenti della volante che si è posizionata davanti ai fuggitivi sono scesi, ma i malviventi hanno cercato di investirli.I poliziotti della volante che stava seguendo l'Audi hanno quindi sparato due colpi verso le ruote dell'auto dei malviventi, colpendo con un colpo la gomma e con l'altro la carrozzeria.Seppur con la gomma forata i fuggitivi hanno proseguito la fuga fino a quando, dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno volontariamente impattato contro la loro auto.I malviventi sono scesi e scappati a piedi nella zona circostante. Le ricerche sono in atto anche con gli uomini della Squadra mobile nel frattempo giunti sul posto. Nessuno degli agenti è rimasto ferito.