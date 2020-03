Siena, controlli serrati da parte dalla Polizia Municipale sul Dpcm per il contenimento del Covid-19

Controlli serrati da parte del Corpo di Polizia Municipale di Siena affinché sia rispettato il DPCM per il contenimento del contagio da coronavirus. L’attenzione si è concentrata ieri, giovedì 12 marzo, in Cassia Sud, via Fiorentina e Strada 73 Ponente dove sono stati fermati oltre 310 veicoli e acquisite 110 autocertificazioni.Sanzionate due persone in base all’articolo 650 del Codice penale, una perché da Monticiano si recava a Siena per acquistare generi alimentari e l’altra, un cittadino extracomunitario, che fuori da un supermercato in viale Toselli chiedeva la questua senza aveva alcuna motivazione per essersi allontanato dalla sua abitazione in zona Coroncina. Controllati anche 68 esercizi commerciali senza rilevare nessuna infrazione.