Coronavirus, la Polizia Municipale di Siena ha controllato oggi 220 veicoli

Continua il controllo da parte della Polizia Municipale di Siena teso al rispettato del DPCM per il contenimento del contagio da coronavirus. Sono stati 220 i veicoli controllati, oggi venerdì 13 marzo, in tutto il territorio comunale e acquisite le relative autocertificazioni. Controllato anche il rispetto della chiusura dei negozi che per decreto non possono stare aperti.Denunciato, ai sensi dell’art. 650 del Codice penale, un cittadino extracomunitario, residente a Chiusi, che chiedeva la questua davanti ad un supermercato in via Massetana Romana.